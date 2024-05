Intempéries : le travail des agriculteurs chamboulé par les pluies de ce printemps

La pluie est beaucoup tombée pendant le printemps. Après la sécheresse qui les avait accablés en 2023, les agriculteurs voient encore leur labeur freiné par ces conditions météorologiques hors-norme, peu propices à l'élevage et aux cultures.

À Panazol, dans la Haute-Vienne, un agriculteur traverse ses champs, détrempés par la pluie, jeudi 30 mai. Ses pieds s'enfoncent profondément dans la boue, et le piétinement du bétail laisse des traces. "Ça, normalement, ce sont des prés où on fait pâturer les vaches. Elles nous les ont déjà abîmés quand on les a fait sortir, elles y sont repassées une fois de plus et, constamment, c'est un véritable bourbier", regrette Ludovic Beyrand. Ses vaches n'aiment pas l'herbe mouillée.

"L'année dernière, c'était la sécheresse. Là, on a été servi"

Son travail est paralysé par la météo. Les tracteurs ne peuvent quasiment pas sortir. "La parcelle fait 12 hectares, et si on décompte les différents endroits où il n'y a pas de maïs, peut-être qu'à l'arrivée, il va nous manquer un demi-hectare ou un hectare", poursuit l'éleveur. "L'année dernière, c'était la sécheresse. Là, on a été servi." Pour les cultures maraîchères, la saison a également mal démarré, à cause de la pluie incessante de ce printemps.