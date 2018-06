Intempéries : le record de pluie pour une journée de juin battu dans plusieurs villes, dont Paris et Nantes

Un niveau record de précipitations a aussi été mesuré par Météo France à Chartres et à Alençon, et dans plusieurs villes de région parisienne.

La vague d'orages et de pluies qui touche une large partie de la France s'est accompagnée de précipitations record, "caractéristiques des pluies tropicales" selon Météo France, dans plusieurs villes, lundi 11 juin. Il n'avait jamais autant plu, lors d'une journée de juin, dans des villes comme Paris et Nantes, selon un prévisionniste de Météo France. Mardi, en fin d'après-midi, dix-huit départements restaient placés en vigilance orange.

#pluie (mm) 11-6-2018



record absolu

75.4 Orly, 66.1 24-8-1987



records mensuels

78.2 Paris, 57.5 24-6-1960

70.1 Nantes, 41 5-6-2018

66.4 Villacoublay, 46 1-6-1973

65.0 Alençon, 42.9 12-6-1970

63.0 Chartres, 40.4 1-6-1973

52.6 Le Bourget, 51.5 1-6-1973

50.4 Roissy, 43.4 23-6-2005 pic.twitter.com/gmeAFsIVEu — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 12 juin 2018

A Paris, il est tombé en une journée 78,2 millimètres de précipitations, très loin du précédent record pour un jour de juin (57,5 mm) qui datait de 1960. Cela correspond à plus d'un mois et demi de précipitations (la moyenne pour un mois de juin dans la capitale est de 50 mm). 70,1 mm de pluies se sont abattues sur Nantes, là aussi un record pour un jour du mois de juin. La ville de Loire-Atlantique a même vu tomber 138 millimètres d'eau depuis le 1er juin, là aussi un record : la moyenne des précipitations sur l'ensemble du mois est de 46 mm, il est donc d'ores et déjà largement dépassé.

Un record absolu sur une journée battu à Orly

Des records ont également été battus à Alençon, dans l'Orne (65 mm), et à Chartres, en Eure-et-Loir (63 mm), où la préfecture évoque "des niveaux d'un mètre à certains endroits".

Plusieurs communes d'Ile-de-France ont aussi subi des chutes de pluie historiques pour le mois de juin : Villacoublay, dans les Yvelines (66,4 mm), Roissy, dans le Val-d'Oise (50,4 mm), et Le Bourget, en Seine-Saint-Denis. A Orly, dans le Val-de-Marne, ce lundi était même la journée la plus pluvieuse depuis le début des mesures de Météo France, tous mois confondus, avec 75,4 mm de précipitations.