Intempéries : la tempête Bert fait d’importants dégâts au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni et l’Irlande subissent le passage de la tempête Bert, dimanche 24 novembre. Les dégâts sont importants, et au moins quatre personnes ont perdu la vie.

Armés de simples seaux, les habitants d’une commune du sud du pays de Galles tentent vainement d’écoper, dimanche 24 novembre. La rivière Taff est sortie de son lit, engloutissant la rue et les jardins des maisons. "Je suis dégouté. (…) Je vais perdre tellement d’argent, et du temps", déplore Gareth Davies, un garagiste sinistré. Plus de 80 mm de pluie et de neige sont tombés en deux jours, l’équivalent d’un mois de précipitations.

Au moins quatre morts

Plus au nord, dans le Yorkshire (Angleterre), des rivières ont été transformées en torrents, et les routes ont été submergées. Plus de 100 alertes inondations sont toujours en cours à travers le pays, et des dizaines de rivières sont en alerte rouge. La tempête Bert a déferlé sur le Royaume-Uni avec des vents violents, jusqu’à 130 km/h. Au total, les intempéries ont déjà fait au moins quatre morts. Dans la soirée du dimanche 24 novembre, les autorités appellent à la prudence.

