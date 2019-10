Intempéries : la Haute-Corse est le dernier département en alerte orange

"Des pluies orageuses concernent actuellement le nord et l'est de la Haute-Corse avec des intensités de 10 à 20 mm en une heure", indique Météo France.

La Haute-Corse est, jeudi 24 octobre, le seul département en vigilance orange en raison des risques d'orages, de fortes pluies et d'inondations, indique Météo France. "Des pluies orageuses concernent actuellement le nord et l'est de la Haute-Corse avec des intensités de 10 à 20 mm en une heure", indique Météo France, qui attend de nouvelles pluies orageuses dans la journée.

"Après une possible période d'accalmie, des pluies orageuses sont de nouveau attendues en cours de journée et vont concerner les versants est et la plaine littorale orientale de la Haute-Corse", poursuit le prévisionniste. "Ces pluies pourront être intenses, quasi stationnaires entraînant des cumuls de 80 à 120 mm localement 150 mm", anticipe Météo France.

Mercredi soir, la Haute-Corse était déjà en alerte orange avec deux autres départements : le Var en vigilance "orages" et "pluie-inondation" et l'Hérault en vigilance "inondations".