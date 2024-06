Intempéries : la FNSEA demande "un état des lieux sur l'ensemble des départements français" pour évaluer les pertes des agriculteurs

Christophe Chambon, le directeur général adjoint de la FNSEA, a demandé samedi 22 juin sur franceinfo "un état des lieux sur l'ensemble des départements français" pour évaluer les pertes de "l'ensemble des agriculteurs" touchés par les intempéries qui frappent plusieurs régions de France depuis plusieurs semaines.

La démarche de la FNSEA concerne "toutes les productions". Les agriculteurs constatent "le pourrissement des semis, des fourrages", ainsi que "des foins qui sont en train de pourrir sur pied", précise Christophe Chambon. Il pointe "une situation exceptionnelle", à tel point que certains exploitants, "depuis ce printemps", n'ont pas pu "rentrer sur leur parcelles pour pouvoir semer des cultures de printemps".

"L'ensemble de nos productions sont concernées" par "ces aléas climatiques", insiste le directeur général adjoint de la FNSEA, avec notamment "la viticulture" touchée par "les orages de grêle". Le syndicat agricole appelle à "un élan de solidarité" pour le monde agricole, "que ce soit des assurances, des collectivités". "L'objectif, c'est de ne laisser aucun collègue de côté par rapport à cette situation si exceptionnelle."

Christophe Chambon voit tout de même un "point positif" des intempéries. "Si on parle de nos forêts, si on parle de l'ensemble, on avait besoin de remplir les nappes phréatiques." Le représentant de la FNSEA estime "qu'au niveau national", les nappes sont "vraiment remplies". Cela permettra d'avoir "une certaine pérennité ou lisibilité sur cette année et pour l'année prochaine également".