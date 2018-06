Intempéries : glissement de terrain dans les Pyrénées

Jean-Pierre Faux, le maire de Narcastet (Pyrénées-Atlantiques), n'en revient toujours pas. Dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 juin une partie du flanc de cette colline s'en est allée. Pas de victime, mais un tracteur emporté, des arbres déracinés, un trou impressionnant. Et une grange rénovée aujourd'hui au bord du gouffre. "Ce glissement de terrain se situe sur à peu près 500 m de longueur", constate-t-il.

La reconnaissance de catastrophe naturelle bientôt annoncée ?

Jocelyne Tarrit-Lartigue est la propriétaire de cette bâtisse centenaire. Avec sa famille, elle devait emménager début juillet. "On ne reconnait plus le paysage. Un havre de paix qui s'est transformé en un paysage de désolation. On ne pensait jamais avoir ce genre de souci et de glissement de terrain à cet endroit là", se désole-t-elle. Un peu plus d'une semaine après les importantes intempéries, un peu partout en Béarn, l'heure est aux constatations et aux rapports d'experts. Selon nos informations, la reconnaissance de catastrophe naturelle pourrait être annoncée en fin de journée, mardi 19 juin.

