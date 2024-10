Intempéries : entre Saint-Étienne et Givors le trafic ferroviaire peine à reprendre

La ligne TER reliant Saint-Étienne à Lyon est toujours à l’arrêt, et ce, après les inondations qui ont touché la région du Rhône-Alpes la semaine dernière. Des bus de substitution ont été mis en service

Entre Saint-Étienne et Givors, les trains régionaux ne circulent plus. Pour cause, les inondations qui ont touché la région la semaine dernière, impactant ainsi les infrastructures de la ligne la plus fréquentée de France.

Pour les Stéphanois souhaitant se rendre à Lyon, ils doivent désormais emprunter des bus de substitution jusqu’à Givors, mis en service aujourd'hui, avant de reprendre le TER vers le centre lyonnais. Cela implique un temps de trajet plus long.

La voiture comme solution

Face à cette situation, nombreux sont ceux qui optent pour la voiture, empruntant l’autoroute. Toutefois, la durée du trajet reste également problématique. “En temps normal, hors bouchons, je mets une heure. Là, on arrive à mettre jusqu’à deux heures, deux heures et demie”, regrette un automobiliste, alors que la situation risque de durer.

