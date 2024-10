Intempéries en Ardèche : la ville d'Annonay évacue écoles et crèches, les transports en commun à l'arrêt

"Les établissements scolaires seront fermés à compter de 16 heures" sur la totalité du département, a annoncé jeudi 17 octobre sur franceinfo Sophie Elizéon, préfète de l’Ardèche, alors que le département a été placé en vigilance rouge pour pluie-inondation par Météo France.

La ville d'Annonay a immédiatement pris une série de mesures, relate France Bleu Drôme Ardèche et déclenché son plan communal de sauvegarde. Ainsi, toutes les écoles et crèches ont été évacuées, les parents devaient récupérer leurs enfants avant 11 heures. Les transports scolaires et urbains sont à l'arrêt. Plusieurs établissements publics ont été fermés : la médiathèque, le théâtre et la Maison de la Musique. Les automobilistes ont interdiction d'aller récupérer leurs véhicules stationnés dans les sous-sols.

Plusieurs rues de la ville sont fermées. La municipalité a défini un périmètre dans lequel les commerces ont dû fermer. Les habitants sont appelés à la plus grande prudence. "Tous les services de la ville sont mobilisés pour assurer votre sécurité et gérer au mieux cette crise. Nous vous rappelons l’importance de rester chez vous dans la mesure du possible et d’éviter les déplacements", peut-on lire dans un communiqué.