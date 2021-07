Intempéries : des routes coupées dans le Doubs, en Haute-Saône et en Moselle, pas de train entre Thionville et Luxembourg

En raison des intempéries, en Moselle, aucun train ni car ne circule jeudi 15 juillet au matin entre la gare de Thionville et Luxembourg, rapporte France Bleu Lorraine Nord. À ce stade, il n'y a pas d'indication sur le moment où la situation pourrait revenir à la normale.

Sur les routes de ce département, de nombreuses coupures sont signalées du nord de Metz jusqu'à la frontière luxembourgeoise. A Mondorf, une vingtaine d'habitants, les pieds dans l'eau, ont été évacués. Les pompiers du département ont fait 130 sorties dans la nuit de mercredi à jeudi, contre une trentaine en temps normal.

Dans le Doubs et en Haute-Saône, une dizaine de routes sont coupées, rapporte France Bleu Besançon, soit en raison d'inondations, soit à cause d'arbres tombés sur la chaussée. En Haute-Saône, les pompiers ont réalisé une dizaine d'interventions. Dans la Marne, 35 personnes ont été évacuées et relogées à Crugny, indique la préfecture du département.

Vigilance orange maintenue par Météo France

Météo France maintient sa vigilance orange pluie-inondation dans 4 départements de l'Est. Il s'agit de la Haute-Marne, le Doubs, la Haute-Saône et du Jura. La vigilance orange pluie-inondation qui concernait le Territoire de Belfort, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges est levée. La Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont en vigilance orange crues. Cette même vigilance est maintenue dans l'Aisne et les Ardennes.

Météo France a de nouveau recensé des cumuls de pluie importants. Ces dernières 24h, il est ainsi tombé l'équivalent de 38 jours de pluie à Bras-sur-Meuse, dans la Meuse. Depuis lundi, l'équivalent de plus de deux mois de pluie est tombé à Longuyon, en Meurthe-et-​Moselle.