Des pluies torrentielles se sont abattues en Suisse et en Italie, faisant quatre morts et de nombreux dégâts

Les violents orages du week-end du 29 et du 30 juin ont provoqué la mort de quatre personnes en Suisse. De nombreuses personnes ont aussi été évacuées en Italie.

À Noasca (Italie), une cascade s'est transformée en une impressionnante masse d'eau qui a englouti le village. Durant le week-end du samedi 29 et dimanche 30 juin, les pluies torrentielles ont déchaîné les rivières et ont entraîné des coulées de boue dévastatrices de part et d'autre de la frontière italo-suisse. Dans le Tessin (Suisse), un pont n'a pas résisté à la violence des flots, coupant l'accès à une vallée. Plus haut, le Rhône a débordé. La police suisse a réveillé les habitants en pleine nuit pour les évacuer.

Quelque 700 personnes évacuées en Italie

Dans le Valais (Suisse), un homme a été retrouvé mort dans son hôtel. Il a vraisemblablement été surpris par la montée des eaux. Partout, les débris jonchent le sol. Quatre personnes sont mortes en Suisse durant le week-end et les secouristes sont toujours à la recherche de disparus. En Italie, les hélicoptères ont poursuivi l'évacuation de 700 personnes, lundi matin, dans une zone coupée du monde par les glissements de terrain.