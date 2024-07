A Vecqueville, une vingtaine de maisons sont touchées, et la décrue s'annonce lente.

Les rues de Vecqueville, en Haute-Marne, sont submergées et l'eau stagne depuis trois jours. Une vingtaine de maisons au moins sont encore encerclées, mardi 2 juillet. "C'est la première fois en 40 ans que ça monte aussi haut", observe un habitant. La Marne traverse le village, le débit est très puissant et le niveau de l'eau reste haut. Son pic a été atteint avec plus de 3 mètres de hauteur dans la nuit du 1er au 2 juillet. Les habitations du centre sont toutes inondées.

La Haute-Marne reste en vigilance orange

Armés d'une pelle et d'une raclette, certains résidents écopent l'eau comme ils peuvent. "On fait ça toute la nuit en se relayant toutes les heures", raconte un homme. Les pompes apportent aussi une aide précieuse pour évacuer l'eau. Dans la commune, la décrue s'annonce lente. Un peu plus loin dans le département, d'autres secteurs sont en crue. La Haute-Marne reste à ce stade en vigilance orange.