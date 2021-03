Intempéries : des galets pour prévenir les crues

Benoît Thouzry s'intéresse aux galets de la Vallée des Gaves (Pyrénées), 900 d'entre eux disposent de capteurs qui permettent d'étudier leurs déplacements par les cours d'eau. "L'idée, c'est de voir, pour un débit donné, quels sont les sédiments qui sont mis en mouvement par les eaux", explique Benoît Thouzry. Une centaine de galets émettent un signal qui facilitent leur localisation, 800 autres sont simplement équipés d'une puce. Leur recherche nécessite alors un ratissage complet des berges de la rivière.



Améliorer l'information en cas de crue

"Elles n'émettent pas de signal, mais on va pouvoir les détecter en passant à moins d'un mètre de ces particules-là et ça va nous permettre de les positionner", rapporter Benoît Thouzry. Un micro enregistre dans le cours d'eau le crissement des sables et galets pour mieux connaître leurs mouvements. Des capteurs de hauteur d'eau ou de débit complètent le dispositif pour améliorer l'information du public en cas de crue. L'agence de l'eau finance l'étude, étalée sur trois ans avec la possibilité de réaliser des prélèvements même en période de crue.

