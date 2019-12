INFOGRAPHIES. Intempéries dans le Sud-Est : le mois de novembre a-t-il vraiment été plus pluvieux que la normale ?

Les cumuls de pluie sont élevés dans toute la France métropolitaine cette année. Dans le détail, les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont connu un mois de novembre exceptionnel.

De la pluie en novembre ? Rien de plus banal. Et pourtant, le mois de novembre 2019 pourrait bien rester dans les annales en raison des cumuls de pluie exceptionnels qu'ont connus certaines parties de l'Hexagone. Parmi les départements les plus concernés, les Alpes-Maritimes et le Var, où des trombes d'eau ont provoqué de graves inondations, responsables d'un lourd bilan humain et d'impressionants dégâts. Franceinfo fait le bilan, en infographies, des précipitations hors normes pour ce mois-ci, dans toute la France métropolitaine et dans le Sud-Est.

Un mois de novembre particulièrement pluvieux en France métropolitaine

Au niveau de la France métropolitaine (France continentale et Corse), le mois de novembre 2019 restera comme un mois particulièrement pluvieux. En moyenne, le cumul des précipitations a atteint 166,31 mm, ce qui en fait le quatrième mois de novembre le plus pluvieux depuis 1958 ! Il a plu 80% de plus que la moyenne (qui s'établit à 93,2 mm). "Le mois de novembre 2019 a été remarquablement pluvieux et gris", confirme Météo France.

Trois fois plus de pluie que la normale dans le Var

Le Var et les Alpes-Maritimes ont connu de graves inondations à la fin du mois de novembre. Et pour cause, leurs cumuls de pluie représentent plus du double de la moyenne de la France métropolitaine (déjà haute !). Dans le détail, le Var a connu un mois exceptionnel, le troisième plus pluvieux depuis soixante ans, avec 323,38 mm de précipitations. C'est plus de trois fois la moyenne dans le département pour un mois de novembre. La situation est quasi-semblable dans les Alpes-Maritimes, avec 327,67 mm de pluie en novembre.

Deux week-ends exceptionnels dans certaines villes du Sud-Est

Les moyennes du mois de novembre lissent des phénomènes parfois extrêmement violents. Ainsi, les deux derniers week-ends de novembre ont été particulièrement pluvieux dans plusieurs villes du Sud-Est. C'est le cas à Mandelieu-la-Napoule et à Cannes, où il est tombé l'équivalent de trois fois les précipitations normales d'un mois de novembre... en quatre jours. Les deux villes ont d'ailleurs dû faire face à de violentes inondations causant des dégâts considérables.