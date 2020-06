Intempéries : alerte aux pluies et aux inondations

Un puissant courant. Une route barrée, des arbres les pieds dans l'eau. Dans la nuit du 11 au 12 juin, dans le Gard, il est tombé 250 millilitres d'eau au mètre carré. Vendredi 12 juin, les habitants d'Anduze restent surpris par cette crue du gardon, inhabituelle à cette période de l'année. "Cela surprend un peu. Ça va être propice pour avoir de belles rivières cet été", explique un habitant.

Des quartiers entiers sinistrés

Terrains affaissés, poids lourds entraînés par les eaux... 25 kilomètres plus à l'Ouest, la commune de Saint-André-de-Majencoules (Gard) a connu elle aussi des dégâts matériels. En Corse, les habitants du quartier des Salines à Ajaccio (Corse-du-Sud) constate les dégâts. L'eau a tout emporté en quelques minutes. Plus de 150 personnes ont du être secourues. La place centrale est déserte. Pour les habitants, c'est l'heure du bilan. Cet épisode cévenol s'explique par le phénomène de la "goutte froide". "Deux masses d'air, une polaire et une tropicale, sont séparées par un grand courant de vent appelé le jet stream", précise la présentatrice météo Chloé Nabédian, présente sur le plateau du 13 Heures.