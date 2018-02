DIRECT. Météo : 41 départements en alerte orange pour neige et verglas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Du gris, du blanc et des températures proches de zéro... Voici les cartes pour la journée de demain :



Matin :







Après-midi :





: "Il n'y a pas que le froid. (...) Ce qui tue, et c'est pour ça qu'il faut une pérennisation des hébergements sur toute l'année, c'est l'usure, c'est cette vie qui est vraiment dure."



Sur franceinfo, ce militant associatif regrette que les pouvoirs publics ne se mobilisent pour les SDF que lorsqu'il fait froid.

: D'une galère à l'autre. A Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), le froid a surpris les sinistrés des inondations, alors que l'électricité n'a pas encore été rétablie chez tout le monde. Notre journaliste Jérôme Jadot est allé à leur rencontre.







: L'alerte "grand froid" a été déclenchée dans l'ensemble de la région Ile-de-France, indique le ministère de la Cohésion territoriale. Cela permet d'octroyer 649 places supplémentaires en Ile-de-France, dont 238 à Paris, et 409 dans les 14 autres départements concernés

: Vingt-deux départements sont placés en "alerte grand froid", un dispositif qui permet l'ouverture d'un grand nombre de places d'hébergement destinées aux sans-abri.

: Sur Twitter, la maire de Paris Anne Hidalgo annonce avoir demandé à la préfecture de police de créer des places d'hébergement supplémentaires cette semaine en raison de la vague de froid.

: Petit événement à Paris : après presque deux semaines de surveillance, la capitale n'est plus placée en vigilance orange inondations. La Seine a en effet largement entamé sa décrue dans la ville, indique Vigicrues dans son dernier bulletin.

: L'Ardèche, la Lozère, le Rhône, la Seine-Maritime ne sont plus concernés par la vigilance orange. Quarante-deux départements restent en alerte orange à la neige et aux verglas.

: Au fait, pourquoi la neige est-elle blanche ? Qu'est-ce qui fait qu'elle tient au sol ? Doit-il vraiment faire 0°C ou moins pour voir tomber des flocons ? Réponse à toutes ces questions pas si bêtes dans notre article.

: La neige tombe abondamment sur Paris et l'Ile-de-France depuis près de deux heures. Au jardin du Luxembourg, les pelouses se recouvrent peu à peu de blanc.

: Invité de RFI ce matin, le député LREM Sylvain Maillard a estimé que "l'immense majorité" des sans-abri qui restent dans la rue malgré les températures glaciales le faisaient par "choix". Voici la séquence en intégralité.





: Et voici ce que cela donne sur une carte, publiée sur Twitter par Météo France.

: Sont aussi concernés la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Orne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

: Les départements concernés par l'alerte à la neige et le verglas sont l'Allier, l'Ardèche, l'Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Creuse, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne...

: Quarante-cinq départements du Centre et de l'Est passent en vigilance orange à la neige et au verglas.

: Dix-sept départements sont désormais en vigilance orange neige-verglas. L'Aveyron, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne s'ajoutent à l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. L'alerte est levée dans le Gard.

: Les cartes météo de la matinée et de cet après-midi

: En effet, les préfectures du Gard et de la Lozère ont, comme l'Ardèche, suspendu les transports scolaires, selon France Bleu.

: Il n'y aura pas de transports scolaires en Ardèche, aujourd'hui. L'interdiction concerne aussi les TER. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de passer au col de l'Escrinet, traditionnel point noir quand il neige entre Privas et Aubenas.

: La préfecture de l'Ardèche a interdit tous les transports collectifs dans le département, placé en vigilance orange neige et verglas jusqu'à 16 heures.

: Par ailleurs, 11 départements sont maintenus en vigilance orange pour les crues : l'Eure, la Seine-Maritime, les Yvelines, le Val-d'Oise, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, l'Aube et la Marne.

: Prudence, ce matin, sur les routes du centre-est. 14 départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, le Gard, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.