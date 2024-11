Intempéries : 32 départements placés en vigilance orange neige-verglas

Les températures basses de ces derniers jours vont entraîner un risque de neige dans 32 départements en France. Il s’agit d’un épisode hivernal précoce.

La météo se dégrade de plus en plus et certaines chaussées affichent déjà un léger voile blanc. Jeudi 21 novembre, la neige est attendue dans plusieurs régions de France. 32 départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas. La Normandie sera la première à être concernée, avec 10 cm de neige attendus.

En région parisienne, 3 cm sont annoncés, alors que les équipes se préparent déjà à intervenir. Des dizaines de chauffeurs de saleuses sont sur le qui-vive. À partir de 11 heures du matin, la vitesse sera réduite de 20 km/h sur les routes parisiennes.

Un épisode précoce

Il s’agit d’un épisode hivernal précoce , dans les régions concernées. "Sur cette masse d’air froide, on a une dépression gorgée d’humidité qui arrive. Cela va nous générer un épisode neigeux précoce", explique Jérôme Cerisier, prévisionniste Weather Solutions.

