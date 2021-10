Intempéries : 22 départements en vigilance orange, fin de la vigilance rouge en Loire-Atlantique

Fin de vigilance rouge pluie-inondation en Loire-Atlantique, le département repasse en vigilance orange. Au total, 22 départements des Pays de la Loire à la région parisienne ainsi qu'une partie du Sud-Est sont placés en vigilance orange par Météo France, dimanche 3 octobre matin.

Dans le détail, 20 départements sont en vigilance orange pluie et inondation. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Gard, de la Loire-Atlantique, de la Lozère, du Maine-et-Loire, de l'Oise, de l'Orne, de la Sarthe, de Paris et sa petite couronne, soit la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, la Seine-Maritime, les Yvelines, la Vendée et le Val-d'Oise.

Parmi ces 20 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var, qui n'avaient pas été placés en vigilance orange jusqu'à présent, mais aussi la Lozère et le Gard sont en vigilance orange pour orages en plus de la vigilance pluie-inondation. Le Rhône et la Loire sont quant à eux en vigilance orange pour vent violent.