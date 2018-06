Inondations : sept départements toujours en vigilance orange

Cette alerte concerne l'Ille-et-Vilaine, le Calvados, l'Eure et l'Eure-et-Loir, ainsi que les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne.

Sept départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest restent placés en vigilance orange aux inondations par Météo France, vendedi 15 juin. Cette alerte concerne l'Ille-et-Vilaine, le Calvados, l'Eure et l'Eure-et-Loir, ainsi que les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne. D'importantes crues continue de s'y propager, prévient Météo France. La vigilance est valable jusqu'à samedi 16 juin 6 heures.

Dans le Nord-Ouest, trois cours d'eau, la Dive, la Risle et l'Eure, sont placés en vigilance orange par Vigicrues. Dans le Sud-Ouest, l'Adour et quatre affluents de la Garonne (l'Arrats, la Gimone, la Save et le Touch) sont également en alerte orange par l'organismen en raison des fortes crues.