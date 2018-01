Inondations : retour sur la situation en amont de la Seine

Condé-Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne) est une commune grignotée par la crue. À 50 kilomètres à l'est de Paris, certaines rues de cette commune ont disparu sous l'eau ce jeudi 25 janvier. Ici et là, un jardin, un terrain de football, tout est sous l'eau. Dans un quartier où s'est rendue France 2, les maisons ne sont plus accessibles qu'en barque. Sur place, c'est la Marne, l'un des affluents de la Seine qui déborde.

1 000 foyers privés d'électricité

France 2 a suivi un habitant accompagné par des agents de la mairie. Il revient voir sa maison qu'il a évacuée il y a deux jours. "C'est 10 ans de travaux, c'est 25 ans de crédit, c'est toute ma vie", explique-t-il. Les dégâts sont déjà conséquents et le niveau pourrait encore monter de 10 centimètres dans la nuit. À 100 kilomètres de là, c'est un autre affluent de la Seine qui inquiète : l'Yonne, jusqu'à 2,88 mètres ce jeudi après-midi.

