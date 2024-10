Inondations : "On ne peut pas continuer à bétonner et s’étonner qu’on ait des problèmes d’inondations", lance le président de la métropole de Lyon

"On ne peut pas continuer à bétonner et à urbaniser n’importe comment et après s’étonner qu’on ait des problèmes d’inondations ou d’adaptation au changement climatique", s'agace vendredi 25 octobre sur franceinfo Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole de Lyon.

Le Premier ministre Michel Barnier est vendredi en visite dans le Rhône auprès des sinistrés touchés par les inondations de la semaine dernière. Il doit notamment dévoiler le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique du gouvernement. "On a besoin de mesures de long terme", insiste Bruno Bernard, qui plaide pour une politique "d’urbanisation raisonnable et de lutte contre les crues qui soit pérenne". Il cite notamment la "création de digues et de zones d’extensions des rivières" pour limiter les dégâts causés par les crues.

Pour financer ces mesures, le président de la métropole de Lyon propose d’augmenter la taxe sur les contrats d’assurance, afin notamment de mieux financer les pompiers. "On a besoin que cette taxe qui existe soit augmentée […] si on veut continuer à avoir des services d’excellence", a-t-il déclaré. Bruno Bernard souhaite aussi repenser l’aménagement urbain pour "retrouver un cycle naturel de l’eau" et "désimperméabiliser" les sols. "Dès qu’on a un projet de voirie ou urbain, on se débrouille pour que l’eau retourne à la terre". "Il y a des solutions, on sait les appliquer", a-t-il conclu.