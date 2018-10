Inondations meurtrières aux Baléares : au moins dix morts et un enfant porté disparu

Preuve de la violence du courant, des carcasses de voiture un peu partout dans les rues et les terrains vagues sur l'île de Majorque (Espagne), dans l'après-midi du 10 octobre. Lors de la nuit du mardi 9 octobre au mercredi 10 octobre, un orage d'une violence inouïe a entraîné une vague de boue qui a envahi le centre de la petite vile de Sant Llorenç des Cardassar. Les cours d'eau débordent et une voiture est emportée par la rivière en crue. Les rues sont transformées en torrents et des centaines de véhicules s'entassent les uns sur les autres.

Deux Britannqiues parmi les victimes

Parmi les victimes, une personne âgée noyée dans son sous-sol. Une autre a été retrouvée sans vie dans sa voiture et deux Brtianniques figurent parmi les victimes. Les dégâts sont considérables dans cette petite île très touristique des Baléares. Le tennisman Rafael Nadal est orginaire de Majorque. Dans un tweet, il a dit mettre à disposition des réfugiés les centres sportifs qu'il possède sur l'île. Pour l'instant, impossible d'évaluer les dégâts.

