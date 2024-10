Inondations : les trains ne roulent toujours pas entre Saint-Étienne et Lyon

Une semaine après les inondations, la ligne de train Lyon-Saint-Étienne est encore coupée. Les torrents d’eau qui se sont abattus ont causé des dégâts considérables.

Le réveil n’aura jamais sonné aussi tôt pour certains Stéphanois. Suite aux inondations, les trains vers Lyon sont provisoirement à l’arrêt, obligeant les usagers à faire la queue en pleine nuit pour aller au travail. Le trajet est bien plus long que d’habitude. "En comparant, on met pratiquement deux heures pour arriver à Lyon au lieu de 46 à 50 minutes", commente un usager.

"Je me réveille beaucoup plus tôt"



Le matin, des bus réguliers prennent le relais entre 4h et 7h. Pour ne pas louper le départ, il faut revoir son organisation. "Je me réveille beaucoup plus tôt. Hier, j’avais un TD à 8h. Je me suis réveillée à 3h50", explique une étudiante.