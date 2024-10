Inondations : "Le changement climatique fait déjà évoluer les risques", explique Stéphane Travers, médecin chef de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Dix départements de la moitié sud de la France sont encore placés en vigilance orange pour le risque de crue ou "pluie-inondation", annonce Météo-France, vendredi 18 octobre.

"Le changement climatique est un enjeu auquel tout le monde se prépare et notamment les secours. Il fait déjà évoluer les risques et va en amener de nouveaux", explique Stéphane Travers, médecin-chef de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. "Lorsque vous appelez les secours, un médecin au téléphone va évaluer la situation et va organiser l’envoi de secours adaptés à votre situation. En complément des équipes secouristes, une équipe médicale se rend sur place pour apporter les soins", précise-t-il.

"Un métier dangeureux"

"Une grande part de ce métier est de se préparer aux éventuels risques et d’adapter l’organisation pour être le plus efficace possible. Les bénéfices du livre sont pour les oeuvres sociales des pompiers de Paris. C’est un métier qui est dangeureux parfois et peut mener à des accidents", ajoute le médecin-chef de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Regardez l'intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus