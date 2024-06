Inondations en Mayenne : "Un événement exceptionnel et historique", selon la mairie de Craon et la situation va "se dégrader"

"La situation va nettement se dégrader à partir de 14 heures ou 15 heures, où de nouveaux orages devraient partir du Maine-et-Loire et se diffuser jusqu'à la Mayenne, la Sarthe, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique", a indiqué jeudi 20 juin sur France Bleu Mayenne, Steven Tual, météorologue. Selon lui, "entre 40 et 50 mm" de précipitations sont attendues et localement, "sous les plus vigoureuses cellules, on pourrait atteindre jusqu'à 60 à 70 mm supplémentaires". Ces cumuls de pluie vont s'ajouter aux précipitations déjà particulièrement abondantes tombées ces derniers jours, précipitations qualifiées d'"historiques" par Steven Tual.

"L'événement est vraiment exceptionnel et historique", a déclaré jeudi 20 juin sur France Bleu Mayenne Quentin Lanvierge adjoint au maire de Craon (Mayenne), victime de fortes inondations après les pluies diluviennes tombées ces derniers jours. Deux départements, le Maine-et-Loire et la Mayenne, ont été placés en vigilance rouge pour crues jeudi 20 juin par Météo France.

Au moulin du Verger de Craon, l'inondation est impressionnante. Les jardins des maisons sont totalement remplis d'eau. pic.twitter.com/kaO0QsB8by — Mathieu Blard (@Mathieu_Blard) June 20, 2024

Les fortes pluies ont provoqué des "débordements majeurs" de l'Oudon depuis jeudi matin dans le secteur de Craon dans le Sud-Mayenne. Au Vieux-Pont, dans le centre-ville, l'eau est montée jusqu'à 3,16m. La crue historique de 1996 était de 2,96m. "On n'a jamais connu ça", affirme Quentin Lanvierge.

Un mètre d'eau dans le salon

Une trentaine d'habitations au minimum est concernée par les inondations. Les rues du centre-ville sont totalement fermées à la circulation. Une réunion de crise a lieu jeudi matin à la mairie. "On va tous aller voir les habitants pour savoir s'ils peuvent rester chez eux ou s'il y a besoin d'évacuer. On va étudier la situation au cas par cas", a-t-il expliqué. Des habitants ont un mètre d'eau dans leur salon. Mercredi soir, "tous ceux qu'on a rencontrés étaient à l'étage. Pour ceux qui n'étaient pas à l'étage, on leur a dit qu'il fallait essayer de partir pour la nuit ", a expliqué l'adjoint au maire.

Selon une commerçante de Craon qui a témoigné sur France Bleu Mayenne, les pompiers ont commencé ce jeudi matin les évacuations d'habitants. Ils viennent les chercher à bord de bateaux pneumatiques.