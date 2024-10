Inondations en Espagne : un numéro mis en place pour les familles des 4 000 Français installés dans la région de Valence

Un numéro de téléphone a été mis à disposition des Français pour signaler la disparition d'une personne dans la communauté de Valence, après les inondations qui ont touché la région, mercredi 30 octobre, a indiqué sur franceinfo Stéphane Vojetta, député Ensemble pour la République de la 5e circonscription des Français établis hors de France, circonscription dont dépend l'Espagne. La région de Valence met à disposition ce numéro, accessible depuis la France : 00 34 900 365 112.

"Que vous soyez Français de la communauté de Valence ou que vous soyez Français en France, si vous n'avez pas de nouvelles de vos proches qui résident dans cette région, vous pouvez appeler ce numéro", précise Stéphane Vojetta. "On essaiera dans la mesure du possible de vous donner des indications sur la localisation de ces personnes."

"Quelques centaines de Français sur le point névralgique" des inondations

Le député assure avoir "identifié un peu plus de 4 000" Français "dans cette région, à Valence, sur les hauteurs, dans l'arrière-pays". Selon Stéphane Vojetta, il y a "une trentaine de Français enregistrés" à Paiporta, au sud-ouest de Valence, "où la plupart des victimes" ont été signalées. "À Chiva, à Torrent", dans l'ouest de Valence, "on a quelques centaines de Français qui résident et qui sont sur le point névralgique" des inondations, détaille encore le député.

"Il y a une inquiétude", car "toutes les personnes n'ont pas pu encore être contactées", confie Stéphane Vojetta. "Pour la plupart de ceux qui répondent, tout va bien, ils sont sains et saufs." Mais pour de "nombreux autres qui sont hors de contact, car coupés du monde", les autorités attendent "des confirmations du fait qu'ils soient sains et saufs, des confirmations que nous n'aurons pas avant demain (jeudi) au mieux".

"Une grande angoisse"

Stéphane Vojetta témoigne encore que la région de Valence "est soumise à un grand chaos". Il fait état de "témoignages qui abondent" de personnes qui ont été "coupées du reste de leur famille". "Nombre d'entre eux ne savent pas où sont leurs parents, leurs enfants, leurs collègues."

"Une grande angoisse s'est installée en Espagne dans les heures qui ont suivi la baisse des eaux", ajoute le député. "On est dans une phase dans laquelle on recherche le plus rapidement possible les personnes disparues afin de se rassurer et de s'assurer que la liste des victimes ne continue pas à s'accroître démesurément."