Inondations en Espagne : de nombreuses personnes encore disparues

Les inondations ont fait au moins 217 morts en Espagne. Un bilan qui pourrait encore augmenter.

À Aldaia, près de Valence, la police nationale espagnole inspecte un parking souterrain encore inondé à l’aide de drones. Les pompiers, eux, explorent une autre entrée depuis un canot gonflable. Mais les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. La priorité pour les autorités reste la recherche de disparus, notamment dans les sous-sols.

“On va vérifier”

“On pense qu’il y a des victimes ici. On n'en est pas sûr, mais on va vérifier”, commente Andès Quitos, pompier venu de Grenade. Tunnels ou parkings, dans la plupart de ces structures, l’eau est encore présente. “On a été prévenu qu’il y aurait encore entre 12 et 15 personnes mortes à l’intérieur. Elles ont été vues entrant dans le parking, mais on ne les a pas vues en sortir”, indique José Maria Gonzales, pompier venu de la région de Madrid.

