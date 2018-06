"Un silence pesant" : après les inondations à Morlaix, "la calamité s'est éloignée mais les plaies sont béantes"

La maire de Morlaix (Finistère) maintient son appel à la prudence. Le département reste en vigilance orange aux inondations.

"Il faut rester prudent", martèle, lundi 4 juin sur franceinfo, Agnès Le Brun, maire Les Républicains de Morlaix, après les inondations qui ont touché la ville dimanche. Le Finistère est maintenu en vigilance orange. Malgré tout, le niveau de l'eau a nettement baissé dans la nuit de dimanche à lundi. La préfecture parle d'une "situation en voie d'amélioration".

Vite réparer pour ne "pas laisser place à l'angoisse"

Les dégâts dans le centre-ville historique de la ville sont importants, explique Agnès Le Brun. "La calamité s'est éloignée, mais les plaies sont béantes et maintenant il va falloir établir, constater l'ensemble des dégâts notamment pour les commerçants", précise la maire de Morlaix. "Les commerçants qui occupent les rez-de-chaussée y exercent avant tout leur passion. Ce qu'ils ont vu dimanche les place dans une situation très angoissante." La solidarité va rapidement se mettre en place dans la commune.

On va essayer de répondre à l'angoisse du mieux qu'on pourra en constituant des équipes avec des bénévoles, des secouristes et des élus pour qu'on puisse pomper et évacuer la boueAgnès Le Brunfranceinfo

Les travaux pour réparer les dégâts ont d'ailleurs commencé : "les agents de la ville ont travaillé toute la nuit", indique la maire. "Il faut agir, il faut réagir, il faut réfléchir. Nous allons nous évertuer à calmer et apaiser les douleurs." Aucune victime n'est à déplorer selon le bilan provisoire. Mais Agnès Le Brun indique que "les investigations ne sont pas totalement terminées", notamment "dans les parkings souterrains" qui méritent "d'être visités" et qui n'étaient pas accessibles.