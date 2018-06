Inondations à Morlaix : "La situation est en voie d'amélioration", indique la préfecture du Finistère

Le niveau de l'eau, monté à près d'un mètre dans le centre-ville de Morlaix (Finistère), redescend lundi matin. Les premières estimations des dégâts vont commencer.

Le soulagement à Morlaix lundi 4 juin au matin : la décrue des cours d'eau a commencé pendant la nuit et a bien avancé. "Les niveaux ont nettement baissé par rapport au pic de la crue d'hier en fin d'après-midi", indique à franceinfo Martin Lesage, directeur de cabinet du préfet du Finistère. Dimanche, le centre-ville a été inondé après de fortes pluies orageuses : il y avait près d'un mètre d'eau dans les rues. Malgré cette accalmie, le Finistère reste placé en vigilance orange aux inondations.

Des habitants relogés, des commerces inondés

L'estimation des dégâts va commencer dans la journée. "On a eu quelques écoles qui ont été touchées, un certain nombre de commerces, des routes également ont été abimées. On va évaluer les dommages et remettre toute ça en place aujourd'hui et dans les jours qui vont venir", détaille le directeur de cabinet du préfet du Finistère. Plusieurs habitants "ont bénéficié d'un relogement au cours de la nuit grâce à la mobilisation de la ville de Morlaix et de la Croix-Rouge", précise Martin Lesage.

Ce n'est pas la première que la ville de Morlaix subit des inondations : "Cela s'explique par la topographie des lieux et la configuration de la ville qui est très encaissée", conclut le directeur de cabinet.