Inondations en Belgique : Pepinster recherche encore ses disparus

Dans les décombres des maisons effondrées, ce sont les recherches de la dernière chance pour les militaires belges, dimanche 18 juillet. Dans le quartier le plus meurtri de Pepinster (Belgique), il était jusqu'à aujourd'hui impossible d'accéder. Les secouristes fouillent des tas de gravats avec une pelleteuse : certains témoins auraient entendu des appels à l'aide. Quatre jours après la crue qui a ravagé la ville, il ne reste toutefois presque aucun espoir de retrouver des survivants.

Peu d'espoir

Partout dans le quartier dévasté, des façades sont arrachées par le courant. Seuls les meubles sont restés là. C'est la dernière zone encore sous l'eau, alors les bénévoles s'épuisent à pomper. "Ce n'est pas fini. Il y en a dans les sols, il y en a dans les murs, dans les caves", décrit l'un d'eux. Au plus fort de la crue, la rivière avait englouti toutes les rues. Avant de se décider à quitter sa maison, aujourd'hui complètement détruite, Joël Meessen a attendu le dernier moment. Mais l'eau est montée trop vite. "J'ai fait un baluchon, j'ai mis sur ma tête, et je suis sorti dans la rue, j'avais de l'eau jusque-là", explique ce dernier en désignant son cou. À Pepinster, au moins six personnes ont perdu la vie dans les inondations.