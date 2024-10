Inondations en Ardèche : le difficile déblaiement du sable pour les habitants

À Limony, en Ardèche, la crue a laissé place au sable. Reportage auprès des habitants, livrés à eux-mêmes pour le déblaiement.

À Limony (Ardèche), après les inondations, des amas de sable envahissent le paysage, samedi 26 octobre. Un vrai fardeau pour les habitants. "On fait comme on peut, c’est la misère totale", confie Philip Leynaud, 66 ans. Comme la plupart de ses voisins, il n’a pas choisi la clause jardin, une option payante de son assurance. Dans ce cas, le déblaiement du terrain est à la charge du propriétaire. Pour enlever le sable, un couple s’est fait prêter une pelleteuse par un voisin. "On a la sensation d’être au milieu du Sahara, en fait", ironise Éric Pfrimmer.

Le maire veut interpeller l’État

Devant la maison, le sable a également recouvert la piscine. Aurore Dabouleix, elle, se sent abandonnée. "On n’a pas demandé tout ça, et on a vraiment besoin d’aide", assure-t-elle. Depuis quelques jours, les habitants ont obtenu le droit d’évacuer le sable de leur jardin dans l’ancien stade de la ville. Une petite victoire, mais les moyens restent limités. Le maire (SE) de la commune de 800 habitants, Richard Molina, souhaite donc interpeller l’État.



