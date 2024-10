Inondations : des précipitations exceptionnelles en France

Sur le plateau du 20 Heures, la présentatrice Anaïs Baydemir explique les raisons des précipitations intenses qui touchent la France, jeudi 17 octobre.

Six départements sont en alerte rouge, 34 en alerte orange, jeudi 17 octobre. "C’est un épisode exceptionnel, principalement dans les Cévennes, en particulier en Ardèche. Ça a commencé il y a 48 heures et ça se produit tous les vingt ans", explique Anaïs Baydemir, présente sur le plateau du 20 Heures, jeudi. À 18 heures, 660 mm de pluie ont été relevés dans les Cévennes, soit l'équivalent de trois à quatre mois de pluie.

Le réchauffement climatique mis en cause

Un conflit de masses d'air a généré des orages qui se sont bloqués sur les Cévennes et en Méditerranée. "On attend encore beaucoup de pluie pour les prochaines heures (…) On attend 100 mm supplémentaires, notamment en direction des Cévennes", prévient-elle. Depuis le début de l'année, les précipitations sont importantes. Cela est dû au réchauffement climatique. "Un degré de plus équivaut à 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère", conclut Anaïs Baydemir.

