Inondations de Majorque : les secours tentent de retrouver les rescapés

Plus de 500 personnes sont toujours mobilisées afin de tenter de retrouver les rescapés. Un enfant est toujours porté disparu après les terribles inondations qui ont frappé Majorque, mardi 9 octobre. Sur place, la journaliste Élise Gazengel décrypte la situation. "Mercredi 10 octobre au soir, il est le dernier membre de sa famille toujours porté disparu. Tous circulaient en voiture le mardi 9 octobre. Sa mère est l’une des 10 victimes. Elle a dans un premier temps réussi à sauver sa fille de sept ans, mais son corps a été retrouvé inerte dans son véhicule et son fils, de cinq ans, est, dans la soirée du mercredi 10 octobre, toujours recherché par les secours."

Un dispositif de plus de 600 personnes a été mis en place

La journaliste explique que les secours sont à pied d’œuvre. "Un dispositif de plus de 600 personnes a été mis en place à Saint Llorenç (Espagne). Des militaires, des pompiers, des services d’urgence et aussi des équipes maritimes, ont recherché des véhicules dans la mer. Plusieurs voitures ont été emportées par les eaux et selon des témoignages, certaines avaient encore les phares allumés au moment du drame."