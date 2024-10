Inondations dans le Var : près de 600 personnes bloqués au Muy, l’armée appelé en renfort

Près de 600 personnes sont bloquées depuis le week-end dans un centre de vacances du Muy, dans le Var. Un pont les reliant au reste du monde s'est effondré sous le poids des pluies diluviennes qui se sont abattues.

Au Muy (Var), le pont qui traversait la rivière s’est coupé en deux, et continue de s’affaisser d’heure en heure. Depuis deux jours, plus de 580 personnes sont isolées. "La crue nous a empêché de partir, donc on est resté. On pensait prendre un train tranquillement lundi. Quand on a voulu partir, il n’y avait plus de pont", confie Marjorie Leygoute, une sinistrée.

Mise en place d’une passerelle provisoire dans les prochains jours

L’accès vers l’unique route qui mène au domaine varois est impraticable. Une majorité de résidents à l’année et quelques dizaines de vacanciers se sentent démunis. "Pour l’instant, on est pas trop mal lotis, puisqu’on avait fait quelques réserves de nourriture pour la période de nos vacances. Mais au bout de quelques jours, c’est forcément quelque chose qui risque de manquer", témoigne Christophe Allène, un autre sinistré.



L’armée évacuera mardi 29 octobre une trentaine de vacanciers, en attendant la mise en place d’une passerelle provisoire dans les prochains jours.



