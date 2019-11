Inondations dans le Sud-Est : "On ressasse sans arrêt, ce qu'on a risqué, ce qu'on risque, comment on va retrouver les lieux"

La vigilance rouge a pris fin dimanche matin dans les Alpes-Maritimes et le Var, mais les axes de circulation des deux départements restent très perturbés et beaucoup d'habitants évacués la veille n'ont pas encore pu retourner dans leurs logements. Leur traumatisme est grand ce matin.

Des pluies diluviennes se sont abattues sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes ces dernières 48 heures, entraînant leur placement, samedi par Météo France, au niveau d'alerte pluie-inondation le plus élevé. Une vigilance rouge levée dimanche 24 novembre à 6 heures du matin.

Il est tombé en une journée l'équivalent de un à deux mois de pluie, obligeant de nombreux habitants à quitter leurs logements. Jusqu'à 160 personnes ont ainsi trouvé refuge dans l'un des gymnases de la ville de Fréjus, dont le moitié ont dû y passer la nuit.

C'est le cas d'Eugénie, qui a dû évacuer sa maison de Roquebrune tard dans la nuit. "Pendant toute la journée, il n'y avait que la pelouse remplie d'eau de pluie", raconte-t-elle. Mais vers 16 heures, elle se rend compte que "ce n'est plus de l'eau propre qui arrive mais de l'eau sale". Avec des amis, elle se met d'abord à l'abri dans le mobile-home de son fils situé sur une butte, de l'autre côté de la haie. "Là on était tranquille, il y avait le courant et tout", dit-elle. Mais le répit sera de courte durée. Dans la soirée, la situation se dégrade et devient trop dangereuse pour rester.

A minuit, on a été hélitreuillé. Eugénieà franceinfo

Au cours de la nuit, ce sont ainsi une quinzaine de personnes qui ont été accueillies au gymnase de Fréjus suite à des helitreuillages. "On leur fait remplir une fiche d'identification, on leur trouve des vêtements secs, on leur donne à manger et à boire chaud, on les réconforte. C'est beaucoup de contact humain et d'écoute", explique Fabrice Curti, adjoint à la mairie de la ville.

Des inondations à répétition

Alexis aussi a dû être évacué de son logement. Lui aussi est arrivé tard et il n'a pas fermé l'oeil de la nuit. "On ressasse sans arrêt, ça tourne en boucle : ce qu'on a risqué, ce qu'on risque, on ne sait pas comment on va retrouver les lieux... C'est assez anxiogène", confie-t-il. Et même si la décrue est amorcée depuis ce dimanche matin, il craint un nouvel épisode. "On est en pleine saison des pluies et ça risque de nous arriver à nouveau, peut-être même dans une semaine, s'inquiète-t-il. C'est ce que y arrivé quand j'habitais à Sainte-Maxime."

Coup sur coup on a eu une inondation une semaine, on a tout nettoyé, et c'est reparti la semaine d'après.Alexisà franceinfo

Après avoir été inondée en 2010, 2011 et la nuit dernière, Adèle, elle, aimerait déménager mais n'en a pas les moyens, dit-elle. "On est dans un mobile-home, alors on reste là", souffle-t-elle, fatiguée. Tous attendent maintenant de constater les dégâts. Le retour à la maison ne devrait pas se faire avant lundi ou mardi, le temps que l'eau redescende.