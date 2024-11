Inondations dans le Pas-de-Calais : un an après, la difficile reconstruction pour les sinistrés

Y. Martinet, S. Koegler, C. Voyer, C. Estève

En novembre 2023, de violentes crues inondaient le Pas-de-Calais. France Télévisions a suivi une famille de sinistrés dans la reconstruction de sa maison, toute neuve au moment des faits.

Dans le Pas-de-Calais, la décrue a été lente, et la terre a mis du temps à sécher. Il y a un an, en novembre 2023, un secteur du département était sévèrement frappé par des inondations records. Les habitants, encore marqués, se souviennent de crues importantes. Marjorie Tricot-Calais et son mari Yovan venaient tout juste d'acheter leur maison et avaient emménagé avec leurs enfants cinq jours avant la montée des eaux.

Une crainte latente

"Les radiateurs ont été posés la veille, ils sont tout neufs", déplore le père de famille. Un temps relogés dans une location payée par l'assurance, les parents et leurs enfants ont décidé de revenir chez eux en juin. Un retour compliqué : dans les premiers temps, ils font du camping à six dans la pièce principale, la seule à être terminée, sans cuisine. Marjorie fait la vaisselle dans la salle de bains.

En octobre, près d'un an après la catastrophe, leur vie est devenue presque normale. Mais les inondations restent un traumatisme. Le couple s'adapte et craint de nouvelles crues.

