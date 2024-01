Inondations dans le Pas-de-Calais : "Plus de 300 entreprises directement touchées", selon la chambre de commerce et d'industrie

"Plus de 300 entreprises" sont "directement touchées" par les nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais, a précisé lundi 8 janvier sur franceinfo François Lavallée, président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Littoral Hauts-de-France. "Ça va du commerçant aux petits artisans jusqu'à des sociétés plus importantes", a-t-il détaillé. Mais c’est un "nombre beaucoup plus important d'entreprises touchées indirectement".

Les conséquences pour l'économie locale de ces catastrophes naturelles qui s'enchaînent sont importantes. "Quelques entreprises qui travaillent en imprimerie et en fabrication de papier sont touchées", a précisé François Lavallée. "C’est surtout un tissu économique diffus, mais qui fait vivre toute une partie de la population. Ce n'est pas vraiment de très grandes entreprises qui sont plutôt installées sur le Dunkerquois", a-t-il ajouté. Un secteur peu touché par les inondations.

Des aides directes plutôt que des prêts

La chambre de commerce et d'industrie a mis en place avec l’aide de l’État une cellule psychologique pour les entrepreneurs : "Pour les artisans ou les commerçants, c'est dramatique. C’est comme une succession de crises qui est difficile à vivre". Un guichet unique a été mis en place à destination des entreprises sinistrées : le numéro est le 03 20 63 79 00. "L’écoute, c'est très important. On doit essayer de mettre en place des solutions avec eux pour qu'ils puissent redémarrer au plus vite", a expliqué le président de la CCI. François Lavallée appelle l’État à faire plus pour les chefs d’entreprises : "À un moment donné, il faudra mettre des aides directes aux entreprises et des subventions et non pas des prêts, non pas des reports de charges, mais des subventions qui leur permettent de réinvestir et de redémarrer."