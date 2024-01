Inondations dans le Pas-de-Calais : après la crue, la course contre le froid

Après les inondations, le Pas-de-Calais a toujours les pieds dans l’eau. La décrue a commencé, mais seize établissements scolaires du département resteront fermés pour la rentrée des classes, le 8 janvier. Dès le soir du dimanche 7 janvier, les températures seront négatives. Les habitants redoutent l’arrivée du froid et du gel.

Combattre le froid par tous les moyens. À Blendecques, face aux températures qui chutent jour après jour, un habitant et sa famille alimentent en continu leur cheminée, dernière source de chaleur de la maison. "On l’a chargée, on devra repasser cet après-midi. À chaque fois, on fait quinze kilomètres aller-retour", explique Vincent. Au rez-de-chaussée, la crue a détruit tout le placoplatre et l’isolation. Les murs, désormais imbibés d’eau, pourraient ne pas résister au gel des prochains jours.

Des températures négatives dès le 8 janvier

Dans toutes les zones touchées de la ville, une course contre le froid vient de démarrer. Un chauffagiste enchaîne les chantiers chez les sinistrés, pour réparer des chaudières entre autres, et "redonner un peu le sourire" aux habitants, dit-il. Dans le Pas-de-Calais, les températures devraient descendre sous zéro degré dès le soir du dimanche 8 janvier.