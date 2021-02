VIDEO. Villages inondés, fermes isolées, animaux menacés... Les crues dans le Lot-et-Garonne vues du ciel

Le village de Couthures-sur-Garonne (Lot-et-Garonne) ressemblait plutôt à une île, mercredi 3 février. La commune est cernée par les eaux. L'église, située au bord du fleuve, est inondée. La Garonne a atteint dix mètres de hauteur ; et ce n'est pas fini. Les champs sont devenus des lacs. Les plantations de peupliers, elles, sont submergées.



Une cinquantaine de routes coupées

On remarque également, vues du ciel, des fermes isolées et des chevaux placides malgré l'eau qui se rapproche. La barque est devenue le mode de déplacement privilégié, et une cinquantaine de routes étaient encore coupées dans la soirée de mercredi. Les digues du secteur sont surveillées comme le lait sur le feu par la préfecture. Dans cette zone inondable, les habitants savent que le fleuve peut sortir de son lit, mais à chaque fois, c'est un traumatisme. Alors, difficile de s'habituer à ces paysages sens dessus dessous.

Le JT

Les autres sujets du JT