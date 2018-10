DIRECT. Météo France maintient sa vigilance rouge dans l'Aude en raison des risques de crues et d'inondations

Ce qu'il faut savoir

Les précipitations les plus importantes sont passées, mais une prudence s'extrême s'impose toujours. Le département de l'Aude, frappé par des intempéries qui ont fait au moins onze morts, est toujours placé en vigilance rouge aux crues et inondations, selon le bulletin publié mardi 16 octobre à l'Aube par Météo France. Le service Vigicrues prévient que "des inondations très importantes sont possibles, y compris dans les zones rarement inondées". Suivez la situation en direct avec franceinfo.

L'Aude toujours sous surveillance. "Sur les basses plaines de l'Aude, les niveaux sont très élevés, et des débordements majeurs sont en cours et vont perdurer au moins jusqu'en matinée de mardi", indique Vigicrues dans son bulletin publié à 6 heures.

Au moins onze morts. Le dernier bilan des autorités fait état d'au moins onze victimes. Neuf blessés sont aussi à déplorer, et deux personnes sont encore portées disparues, dont une à Puicheric.

Les établissements scolaires du département toujours fermés. Les écoles, collèges et lycées de l'Aude restent fermés mardi et les transports scolaires sont suspendus dans tout le département. Lundi soir, plus de 1 500 foyers étaient privés d'électricité.