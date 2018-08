Inde : une mousson historique fait plus de 400 morts

Pour porter secours à ces sinistrés, il n'y a que la voie des airs. Du jamais-vu depuis 100 ans dans le sud-ouest de l'Inde. Des milliers d'habitants du Kerala ont dû être évacués. Des torrents de boue qui rendent les sauvetages difficiles. L'eau est montée à plus de quatre mètres dans certaines habitations. Dans certaines zones inaccessibles, les secours jettent des kits d'urgence depuis les airs.

Le bilan va empirer

Un millier de personnes se trouve complètement isolé dans un district de la région du Kerala. Il y a des dizaines de disparus. Les rescapés, plus d'1,2 million de personnes, ont été regroupés dans des camps. "Sur les trois derniers jours, nous avons nourri plus de 1 500 personnes supplémentaires", indique Bhandi Singh, un bénévole. Avec la décrue qui commence, les secouristes ont démarré l'exploration des maisons. Le bilan de ces inondations s'élève déjà à plus de 400 morts.

