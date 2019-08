Inde : des inondations ravagent le sud-ouest du pays

Dans les rues inondées, c'est à bord de bateaux pneumatiques et d'embarcations de fortune que des villageois de Malappuram (Inde) tentent de fuir. Avec les eaux amenées par les pluies de la mousson, les rivières ont débordé et ont transformé cette région du sud-ouest de l'Inde en un lac géant. Peu à peu, la solidarité s'organise. L'armée est envoyée en renfort pour ravitailler par voie aérienne des villages coupés du monde. "L'armée de l'air a déployé huit hélicoptères pour essayer d'évacuer et d'approvisionner le plus de villages possible", explique le commandeur en chef du sud-ouest de l'armée de l'air indienne.

20 000 personnes évacuées

Le Keral est une région touristique de l'Inde où 20 000 personnes ont dû être évacuées d'urgence. Le bilan est lourd : déjà une centaine de morts pour l'instant et des centaines de milliers de personnes évacuées. L'an dernier déjà, environ 500 personnes avaient péri dans les plus graves inondations qu'ait connues cette région depuis un siècle.

