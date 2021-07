Inde : des inondations font au moins 76 victimes

Le fleuve a envahi les terres, obligeant les villageois à fuir leurs maisons noyées sous près de quatre mètres d'eau. Au moins 76 morts et des dizaines de disparus que les sauveteurs continuent de chercher. Dans l'ouest de l'Inde, à Bombay et dans les villes alentours, la saison des moussons est particulièrement intense. Depuis une semaine, la pluie ne cesse de tomber dans les rues. Chacun tente de protéger sa maison avec les moyens du bord.



De pires en pires

Dans les bidonvilles de Bombay, la capitale économique du pays, les maisons sont emportées par des glissements de terrain. "Il était midi, on a entendu un énorme craquement, on est sortis le plus possible de nos maisons", raconte un rescapé. L'Inde est accoutumée à ces précipitations intenses qui durent de juin à septembre mais, conséquence sans doute du réchauffement climatique, elles sont de plus en plus violentes chaque année et vouées à s'intensifier encore à l'avenir.