Hawaï : menace sur l'archipel

Depuis l'espace, l'oeil de l'ouragan et son épais manteau nuageux sont spectaculaires. Dans cette dépression, des vents à plus de 200 km/H. Lane, un ouragan de catégorie 4 sur 5 n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres d'Hawaï. Sur la terre ferme, les habitants de l'archipel se préparent depuis plusieurs jours à affronter l'ouragan. Devant les supermarchés, des files interminables de chariots pour s'approvisionner en eau et en nourriture. Les magasins de bricolage ne désemplissent pas non plus, tous les habitants viennent acheter de quoi barricader leur maison.

L'état d'urgence a été décrété

Les écoles et la plupart des entreprises sont fermées et l'état d'urgence a été décrété. "Nous nous préparons au pire, mais nous espérons le meilleur", a déclaré Kirk Caldwell, le maire d'Honolulu. "Certains pourraient penser que l'on surréagit que l'on ne devrait pas prendre de décision si hâtive, mais la dernière chose que nous voulons c'est attendre la dernière minute". Sur les dernières images d'Hawaï, la mer est agitée et les pluies sont déjà très fortes.

