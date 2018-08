Hawaï : les habitants se préparent à l'arrivée de l'ouragan

Ruée dans les supermarchés à Hawaï à l'approche de l'ouragan Lane. Eau, générateur, papier toilette, les chariots ressortent pleins. Alors que l'ouragan s'approche de l'archipel volcanique, tous se préparent au pire. Selon les experts, l'oeil de l'ouragan de catégorie 4 sur 5 devrait passer très près, voire même au-dessus des principales îles d’Hawaï dans les prochains jours.

"La dernière chose qu'on veut, c'est attendre la dernière minute"

Des écoles et des entreprises ont été fermées par précaution. "Certains pourraient dire qu'on surréagit, que peut-être on devrait ne pas prendre de décision si hâtive, mais la dernière chose qu'on veut c'est attendre la dernière minute et que les gens soient bloqués dans la rue, au travail ou à l'école, en essayant de rentrer chez eux", a déclaré le gouverneur d’Hawaï, Kirk Caldwell. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Des pluies torrentielles pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain.