Hautes-Pyrénées : le village de Cauterets isolé après des éboulements

Le village de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, est isolé du reste de la vallée vers Pierrefitte-Nestalas, en raison d'éboulements sur la route, indique France Bleu Béarn Bigorre. Il n'y a plus ni téléphone, ni internet.

Les intempéries ont entraîné trois éboulements successifs sur la D920 qui relie Cauterets à Pierrefitte-Nestalas. Les services du département ont commencé à dégager la route, mais ils ont arrêté en raison de la nuit. La station thermale de Cauterets est donc totalement isolée vendredi 10 décembre au soir. Le dégagement des voies reprendra ce samedi matin.

Le centre de secours renforcé pour assurer les urgences

Le premier éboulement a été entièrement déblayé ce vendredi vers 17 heures. Le deuxième, bien plus important, s'étend sur 4 mètres de haut et une soixantaine de mètres de long. Il bloque encore l'accès à la station. C'est le troisième éboulement, situé le plus près de la station, qui est le plus important (7 à 8 mètres de hauteur, selon les services départementaux).

Le centre de secours des Cauterets a été renforcé pour assurer les urgences médicales, en lien avec la pharmacie, le médecin et les infirmières présents sur la commune, indique la préfecture. Une personne dialysée a fait l'objet d'une évacuation par les services de secours avec l'appui de l'hélicoptère de la gendarmerie.