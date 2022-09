Guadeloupe : la tempête Fiona cause d'importants dégâts

M. Mezeraï, C. Verove, Guadeloupe La 1ère

Après le passage de la tempête Fiona, samedi 17 septembre, la Guadeloupe évalue les dégâts. Des ponts et des routes engloutis, des voitures les unes sur les autres, des maisons éventrées, et des quartiers entiers recouverts d'un magma de boue. À la chaîne, les habitants nettoyaient comme ils le pouvaient, dimanche 18 septembre. Certains sinistrés ont dû passer la nuit dans un centre d'hébergement.



Le fonds de secours pour l'Outre-mer sera mobilisé

Même stupéfaction dans un quartier de Basse-Terre, où plusieurs centimètres de boue ont dû être évacués. "Tout ce qui est au rez-de-chaussée est perdu, tout était dans l'eau. On a récupéré les poubelles communales, et les débris de la rivière", confie Stella Lelong, une habitante sinistrée. Les torrents d'eau ont été si forts qu'ils ont explosé les pare-brise. Le fonds de secours pour l'Outre-mer sera mobilisé pour financer les réparations, et l'état de catastrophe naturelle sera déclaré dès la semaine prochaine.