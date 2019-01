"Faites le plein avant de partir, prenez de l'eau, des vivres" : quelques conseils avant de prendre la route sous la neige

Météo France a placé 24 départements en vigilance neige et verglas ce mardi matin. Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière, donne sur franceinfo quelques conseils de prudence.

franceinfo : Que faut-il faire ce matin ?

Anne Lavaud : La meilleure solution pour ceux qui ont le choix, c'est de rester chez soi. Même s'il ne neige pas en ce moment, c'est peut-être le retour ce soir qui sera compliqué. C'est peut-être l'opportunité de tester le télétravail et de sensibiliser les chefs d'entreprise et les managers.

Que doivent faire les personnes qui sont obligées de prendre leur voiture ?

Pour ceux qui doivent prendre le volant, il faut savoir que pendant ces conditions particulières il y a très peu d'accidents. Seulement 4% des accidents ont lieu à ces périodes-là. Le danger ce sont plus les dysfonctionnements ou les désagréments comme rester bloqué toute une nuit sous la neige. Donc, les conseils sont d'allonger les distances de sécurité, laisser passer les saleuses et les engins techniques, rester dans leurs traces, réduire les vitesses et allumer les feux de croisement. C'est uniquement lorsqu'il neige beaucoup qu'il faut mettre les antibrouillards, sinon vous allez éblouir.

Que faut-il faire avant de prendre la route ?

Faites le plein avant de partir, prenez de l'eau, des vivres, une grosse doudoune ou une couverture pour éviter de rester glacé dans une voiture à l'arrêt.

Que faut-il faire en cas de verglas ?

Il faut rouler au pas. Sous la neige on réduit sa vitesse, avec du verglas on roule à 10 km/h, 15 km/h, on ne va pas plus vite, on fait très attention aux zones à risques que sont les ponts ou les zones humides. On allonge les distances de sécurité pour anticiper un freinage qui ne se passerait pas très bien.

Faut-il prendre la route lorsqu'on est à deux roues ?

On les laisse à la maison. Les motards prennent assez peu leurs motos, mais il y a tout le système urbain des vélos et des trottinettes. Là, il faut faire très attention parce que ça glisse pour eux aussi. Les piétons doivent faire attention également parce que les trottoirs vont glisser.