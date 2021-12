Eurozapping : une école orthodoxe attaquée en Russie, des inondations importantes en Espagne

Dans un établissement scolaire orthodoxe situé dans la banlieue de Moscou (Russie), un ancien élève âgé de 18 ans s’est fait exploser à l’intérieur de l’école. Le bilan est de 11 blessés dont l’auteur de l’attaque. L’explosion a brisé les vitres et la porte explique Yuri Ivanov, agent de sécurité. Ce dernier ajoute que l’attaque a eu lieu pendant un office religieux. Les motivations de l’assaillant, actuellement en réanimation, ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat avec engin explosif.



Le nord de l’Espagne victime d’inondations

Dans le nord de l’Espagne, de fortes pluies se sont abattues et ont fait déborder les cours d’eau. La région de Navarre est la plus touchée. Deux morts sont à déplorer pour le moment. L’état de catastrophe naturelle a été décrété. Les régions du Pays basque et de la Catalogne ont également été touchées par ces inondations.