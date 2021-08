Dans le New Jersey, sur la côte est des États-Unis, les rues étaient inondées, dimanche 22 août. Alors, des militaires de la garde nationale ont été envoyés pour aider les habitants sinistrés par la tempête Henri. Dans le nord-est du pays, dans les États de Rhode Island, du Connecticut et dans le Massachussetts, plus de 100 000 Américains ont subi des coupures d'électricité.

Des vents qui n'ont pas dépassé les 65 km/h

Sur l'île de Long Island, dans l'État de New York, la tempête a été moins intense que prévu, au grand soulagement des habitants. "Ce matin, en me réveillant, j'ai regardé les dégâts, et ils ne sont pas aussi importants que ce que beaucoup de gens craignaient, donc c'est une très bonne chose", confie un habitant. "C'est vraiment bien de voir qu'il n'y a pas eu trop d'inondations", se satisfait une autre. Alors que certaines prévisions redoutaient des vents jusqu'à 120 km/h, ils n'ont en réalité pas dépassé les 65 km/h.