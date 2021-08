États-Unis : la tempête Ida fait de nombreux dégâts en Louisiane

La ville de Laplace, en Louisiane (États-Unis), a été frappée de plein fouet par la tempête Ida, dimanche 29 août. Peu de maisons ont été épargnées. "Ça fait mal de voir mes enfants effrayés comme ils l'étaient hier soir", témoigne une habitante. Durant toute la journée du lundi 30 août, des bénévoles sont venus en aide aux sinistrés, réfugiés dans les étages de leurs maisons. 5 200 gardes nationaux ont également été dépêchés.



Vents à plus de 240 km/h

Les vents ont soufflé à plus de 240 km/h, et endommagé les infrastructures. Plus d'un million de foyers restent sans électricité, mardi 31 août. "S'il y a une lueur d'espoir, et Dieu sait qu'il est difficile d'en voir une, c'est que nos systèmes de digues ont vraiment très bien fonctionné", a néanmoins commenté le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards. Un mur de protection construit après l'ouragan Katrina a notamment empêché plusieurs agglomérations de la Nouvelle-Orléans d'être submergées.